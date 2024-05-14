Водолацкий: руководство ВСУ покинуло Купянск, оставив подразделения прикрытия

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что руководители украинской армии покинули Купянск в Харьковской области, в городе оставили подразделения прикрытия ВСУ. Об этом сообщает ТАСС .

«По сводкам мы видим, почти каждый день 2-3 населенных пункта (в Харьковской области) освобождаются. В Купянске уже нет военных, руководство ВСУ давно оттуда сбежало, местная власть тоже уехала», — сказал Водолацкий.

Он считает, что в Купянске ожидается тяжелая боевая обстановка. В городе есть подразделения из западных стран — там находятся военные из Польши, Чехии, которые работают под флагом наемников. На сегодняшний день, как они говорят, бойцы проходят практическую адаптацию слаживания в реальных условиях.

Парламентарий уточнил, что харьковское направление спецоперации является самым важным и перспективным для ВС РФ. Именно с этой стороны ВСУ ведут регулярные обстрелы Белгородской области и города Белгорода.