Водоемы в Солнечногорске патрулируют для безопасности отдыхающих

На побережье реки Истры в Солнечногорске провели рейд по проверке соблюдения требований пожарной безопасности и правил поведения у воды. В патрулировании участвовали сотрудники МКУ «СолнСпас» и отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Они обошли востребованные места пляжного досуга, напомнили отдыхающим об ограничениях, введенных в период особого противопожарного режима на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание инспекторы уделили детской безопасности. Они напомнили родителям, что вблизи водных объектов ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Информацию о правилах поведения закрепили раздачей листовок-памяток.

«Такие рейды проводим в округе в летний период регулярно, особенно в выходные, когда возрастает количество отдыхающих. Инспекторы преимущественно обходят „дикие“ пляжи. Они не оборудованы спасательными станциями, поэтому особенно важно проводить с находящимися там людьми профилактическую работу во избежание несчастных случаев», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Во время проверки были выявлены нарушители правил противопожарной безопасности. Их привлекли к административной ответственности.

Специалисты напоминают, что в период действия особого противопожарного режима в Подмосковье установлены дополнительные требования безопасности, в том числе запрет на использование открытого огня. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, несут административную и даже уголовную ответственность.

При обнаружении возгорания следует звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.

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