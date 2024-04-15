Водные горки и карусели прошли проверку в Подмосковье

На прошлой неделе в рамках проведения контрольных мероприятий сотрудниками управления Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья было проверено 7 аттракционов в местах их эксплуатации. Нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов выявлено не было, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники Гостехнадзора проверяют не только карусели, но и водные горки. Аквапарки, санатории и бассейны, где установлены такие развлекательные средства, проверяются на постоянной основе. Конструкция должна иметь защищенные борты, не иметь сколов и выбоин на покрытии во избежание травм у посетителей», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе Гостехнадзор Минэкологии проверил 17 подмосковных аттракционов в местах их эксплуатации, как и сейчас нарушений выявлено не было.

«К аттракционам относятся развлекательные технические средства, зимние горки и тюбинговые трассы, а также водные горки. Все они должны своевременно проверяться и поддерживаться их владельцами в исправном состоянии во избежание несчастных случаев», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.