Водителям объяснили, поможет ли употребление кофе от сонливости за рулем

сегодня в 15:30

Сомнолог Фаянс: бодрящий эффект от кофе длится до 20 минут

Врач-сомнолог Ставропольской краевой клинической больницы Александр Фаянс рассказал, что чашка кофе помогает бороться с сонливостью менее 20 минут, сообщает «Победа 26» .

Кофе перед длительной поездкой помогает избежать сонливости, но эффект от напитка сохраняется не более 15–20 минут, отметил Фаянс.

По словам специалиста, многие водители ошибочно полагают, что кофе способен надолго повысить бодрость за рулем. Однако стадия возбуждения после употребления напитка длится всего 15–20 минут.

«А вот вторая стадия торможения — около 1,5 часов», — пояснил Фаянс.

Он отметил, что после кратковременного прилива энергии может наступить продолжительный период снижения активности.