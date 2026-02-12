Водители Сергиево-Посадского регоператора 50 раз помогли автомобилистам Подмосковья в январе

В январе специалисты Сергиево-Посадского регионального оператора более 50 раз оказывали помощь водителям, попавшим в сложные ситуации на дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Зимой на дорогах Подмосковья специалисты Сергиево-Посадского регионального оператора регулярно помогают автомобилистам. В январе водители компании не менее 50 раз пришли на выручку жителям региона, оказавшимся в затруднительном положении.

В зону обслуживания регоператора входят Долгопрудный, Дмитров, Дубна, Ивантеевка, Королев, Лобня, Мытищи, Сергиев Посад, Пушкино, Талдом и Химки. Сотрудники компании останавливаются, чтобы откопать, подтолкнуть или вытащить застрявшие автомобили, что помогает не только водителям, но и обеспечивает своевременный вывоз отходов.

В компании отметили, что взаимовыручка на дороге позволяет всем участникам движения выполнять свою работу и способствует поддержанию порядка на маршрутах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.



«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.