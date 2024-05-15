Водители Мострансавто представят Подмосковье на конкурсе в Санкт-Петербурге

Водители АО «Мострансавто» представят Московскую область на XXVI Международном конкурсе профессионального мастерства, который состоится 16 и 17 мая в автобусном парке СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в Санкт-Петербурге. Конкурс организован в рамках V Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На соревнованиях в личном зачете выступят два водителя компании — неоднократные участники и победители профессиональных состязаний. Дмитрий Пимкин из МАП № 11 г. Балашиха пройдет трассу на автобусе большого класса ЛиАЗ-529265, Артем Быстриков из МАП № 8 г. Химки будет выполнять конкурсные задания на автобусе особо большого класса Волгабас-627102.

За главный приз поборются 36 команд из регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Соревнования состоят из нескольких этапов: проверка теоретических знаний ПДД на время, скоростное маневрирование и фигурное вождение.

Участникам предстоит выполнить такие фигуры, как «круг», «бокс», «стоянка», «тоннельные ворота», «змейка», «колея», «эстафета», «стоп», «автобусная остановка». Награждение состоится 17 мая, победители и призеры получат кубки, медали, дипломы и ценные призы.

Водители «Мострансавто» регулярно принимают участие и завоевывают призовые места в областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах профмастерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.