Водитель из Красногорска выиграл квартиру в Москве за покупку ноутбука

Житель Красногорска Михаил Арсеев купил в подарок для дочери ноутбук и выиграл квартиру в столице. Жилье разыгрывали за покупки, совершенные с 24 по 31 декабря, сообщает пресс-служба компании «М.Видео-Эльдорадо».

«На Новый год решил исполнить мечту дочери — подарил ей ноутбук для учебы. Работаю водителем, а в свободное время люблю мастерить из дерева: запах стружки, тепло древесины и радость от созданного своими руками — это мое хобби. И вот, благодаря акции от „М.Видео“, наша семья получила невероятный подарок — последнюю из 11 в розыгрыше квартир в Москве!» — сказал Арсеев.

Ранее квартиры в Москве выиграли мать троих детей Тереза Кодзаева из Владикавказа, многодетный отец Владимир Кашин из Новосибирска, пенсионерка из Люберец Ольга Бондарева, пенсионер Игорь Филатов из Курска, автомеханик Антон Вовчинский из Щелкова, электромонтажник Илья Батыршин из Екатеринбурга, врач-акушер из Сосновоборска Марина Камылина, IT-специалист из Нижневартовска Александр Калиниченко, пенсионер из Ростова-На-Дону Алексей Арефкин и пенсионер из Санкт-Петербурга Леонид Русских.