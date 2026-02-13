Вода уйдет в землю: стоит ли опасаться половодья в Подмосковье этой весной?

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с РИАМО сообщила, что наступление весеннего половодья в Московском регионе в этом году маловероятно.

«Высота снежного покрова не всегда связана с интенсивностью весеннего половодья. Гидрологи в наших широтах оценивают половодье по температурному режиму, который установится во второй половине марта и начале апреля, а также по тому, насколько промерзла почва. По данным обсерватории МГУ, под таким толстым слоем снега почва не промерзла. Поэтому весь снег, который будет таять, уйдет в почву», — сказала Позднякова.

Она отметила, что лишь та вода, которая не впитается в почву, может сказаться на половодье.

По словам специалиста, в настоящий момент высота сугробов постепенно уменьшается. Есть большая вероятность, что в марте в столице и области они будут соответствовать норме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.