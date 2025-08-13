Вода больше не прогревается: купальный сезон в Московском регионе кончился

«Купаться в открытых водоемах в столичном регионе можно круглый год — все зависит от уровня вашей закаленности и от восприятия температуры воды», — написал Леус в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что температура воды в реках опустилась до плюс 18-20 градусов. Это холодно для среднестатистического жителя региона.

Синоптик добавил, что в столице температура воздуха опускается до плюс 12 градусов, а в области — до плюс 8-9 градусов. Период с температурой выше плюс 20 градусов длится всего 3-5 часов в день, а в остальное время вода остывает. Завершение купального сезона можно отметить в субботу, когда днем столбики термометра поднимутся до плюс 25 градусов.

Ранее Леус рассказал об угрозе столице Аляски из-за прорыва ледникового озера. Так, 11 августа власти американского штата предупредили жителей о надвигающейся опасности.