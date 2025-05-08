Во втором туре голосования на конклаве не смогли выбрать папу римского

Во втором туре голосования на конклаве не смогли выбрать нового папу римского. В Сикстинской капелле в полной изоляции в конклаве участвуют 133 кардинала-выборщика, сообщает ТАСС .

После двух голосований утром из печи капеллы пошел черный дым. Это говорит о том, что никто из кандидатов не смог собрать нужные две трети голосов.

7 мая было организовано первое голосование кардиналов. Оно длилось примерно три часа.

Кардиналы пребывают в изоляции. Они дали клятву о неразглашении и передают информацию с помощью дыма из нее.