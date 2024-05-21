Во вторник на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности

Жителей Подмосковья проинформировали, что во вторник на всей территории региона ожидается III класс пожарной опасности. В ближайшие дни температура будет 19-21 градусов, ночью — 8-12 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

22 мая в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидается III класс пожарной опасности, в Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс пожарной опасности.

23 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.