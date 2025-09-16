Во вторник на большей части Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности

16 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском и Клинском лесничествах — III класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

17 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — III класс пожарной опасности.

18 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском и Волоколамском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 16-24С, ночью — плюс 7-13С. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, без дождей.

В случае обнаружения возгорания жителей и гостей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн га леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.