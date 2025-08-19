Во вторник на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности

Во вторник на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

20 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Истринском, Подольском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Наро-Фоминском, Ногинском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс.

21 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Клинском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 13-20С, ночью — плюс 5-14С. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.