сегодня в 10:32

Во вторник на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

Во вторник на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Клинском — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

13 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском и Луховицком лесничествах — II класс пожарной опасности, в Талдомском — III класс.

14 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 17-21С, ночью — плюс 11-17С. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.