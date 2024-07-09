Во Всероссийском центре карантина растений разогнали интернет

Качество мобильной связи и скорость интернета улучшили на территории Всероссийского центра карантина растений в рабочем поселке Быково Раменского городского округа Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба МТС.

Всероссийский центр карантина растений (ВНИИКР) — подведомственное Россельхознадзору учреждение. Это научный центр международного значения, изучающий факторы, представляющие опасность сельскому хозяйству. Также в ВНИИКР расположен учебный центр для зарубежных и российских специалистов сферы карантина растений. Центр вместе с лабораториями занимает площадь около 16 тыс. кв. м.

В здании центра специалисты МТС установили внутреннюю базовую станцию стандартов 2G и 4G с тремя внешними секторами. Это позволит гостям и сотрудникам центра пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 200 Мбит/с.

«Обеспечение качественной связью организаций и предприятий Московского региона является для нас важной задачей. Наша экспертиза позволяет решать самые сложные задачи по организации телеком-инфраструктуры. Объект находится в отдалении от магистральных волоконно-оптических линий, что значительно затрудняло работы и потребовало восстановления кабельной сети», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.