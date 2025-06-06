Во Всемирный день окружающей среды в Лыткарине прошли экологические акции

В рамках празднования Всемирного дня окружающей среды и в рамках партийного проекта «Городская среда» в Лыткарине прошли масштабные экологические акции, собравшие активистов партии, местных жителей, волонтеров, молодогвардейцев, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Мероприятия были направлены на повышение осведомленности о важности охраны природы и вовлечение граждан в активные действия по защите окружающей среды.

В городском округе активисты и волонтеры высадили деревья, которые станут символом благодарности и памяти о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. В этом году на улицах Спортивной и в 3-м квартале было высажено более 150 деревьев в честь героев Великой Отечественной войны. Эти молодые деревья не только украсят районы, но и будут напоминать прохожим о великом подвиге советского народа.

«Привлечение молодежи к участию в экологических акциях способствует формированию устойчивых привычек, укрепляет социальную ответственность, улучшает здоровье и благополучие», — прокомментировала сторонник партии «Единая Россия», руководитель молодежного клуба «Экологист» Алла Селезнёва.

Кроме этого, на берегу карьера «Волкуша» участники акции собрали более 10 мешков мусора. Эта инициатива является частью федерального проекта «Вода России», реализуемого по указу Президента. Волонтёры не только занимались уборкой, но и общались с местными жителями, подчеркивая важность сохранения чистоты водоемов.

Всемирный день окружающей среды — это не только праздник, но и напоминание о том, что каждый из нас может сделать мир чище и лучше. Экологическое благополучие является одной из ключевых задач народной программы «Единой России».