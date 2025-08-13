Во всем виноваты женщины? Священник РПЦ рассказал, почему спиваются мужчины

В России в пьянстве мужчин в семье может быть виновата женщина, которая занимает главенствующее положение, сообщил председатель отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью Московской митрополии, благочинный Каширского округа протоиерей Валерий Сосковец.

Он подчеркнул, что люди могут меняться в течение жизни. А также мужчина так «устроен Богом», что должен обязательно быть главой семьи, если это не так, то он находится в противоестественном для себя состоянии.

«Когда вот так устраивается, что женщина командует, берет в свои руки все. Мужчина начинает эту жизнь заливать алкоголем, в ней он может жить только под наркозом», — сказал священник.

Он рекомендовал женщинам выходить замуж только за такого человека, которого она согласна слушаться, который будет главой семьи.