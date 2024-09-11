Во всех корпусах Ногинского колледжа отпраздновали день здоровья

Во всех корпусах Ногинского колледжа прошел традиционный день здоровья, приуроченный к антинаркотическому месячнику. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Цель мероприятия — укрепление здоровья студентов, пропаганда физической культуры и спорта как наилучшего средства профилактики болезней, а также воспитание здорового духа соперничества. Студенты каждого корпуса приняли участие в различных активностях. В колледже прошли спортивные состязания, включавшие футбольный конкурс, отжимания, прыжки в длину, упражнения на пресс, прыжки на скакалке, а также баскетбольные соревнования. Учащиеся проверили свои знания на викторине, посвященной Олимпийским играм.

Кроме того, для студентов была организована лекция на тему «Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты», после которой студенты приняли участие в викторине о вредных привычках. А в балашихинском корпусе Ногинского колледжа состоялась физкультурно-оздоровительная эстафета под названием «Стиль жизни — здоровье!».

По словам представителей учреждения, все участники смогли проверить свои силы, показать знания и получили заряд бодрости и хорошего настроения.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.