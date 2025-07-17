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В Кашире проводят ремонт дороги на улице Верхняя Кондукторская

В городском округе Кашира продолжаются работы по улучшению дорог, в том числе в рамках программы строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, в 2025 году будут выполнены работы по проведению капитального ремонта 34 участков автодорог с устройством твердого, переходного типа покрытия (щебень). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В общей сложности в этом году капитальный ремонт будет проведен на площади более 100 тысяч квадратных метров. Сейчас подрядная служба проводит ремонт дороги на улице Верхняя Кондукторская. Протяженность ремонтируемого участка 315 метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.

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