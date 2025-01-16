Во время купаний в Долгопрудном будут угощать горячим чаем с выпечкой

Совсем скоро православные будут отмечать еще один большой праздник — Крещение Господне. Это важное и торжественное событие с ритуалами, уходящими вглубь веков. В Долгопрудном для тех, кто будет окунаться в воду, предусмотрены горячий чай и помощь медиков при необходимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот день люди, идя в храмы, несут емкости, чтобы набрать святой воды. Многие принимают участие в крещенских купаниях. Хотя церковный устав не требует от христиан окунаться в ледяную купель.

Как пояснили врачи Долгопрудненской больницы, для неподготовленного человека эта процедура чревата серьезными последствиями. А некоторым людям она и вовсе противопоказана.

При погружении в воду важно помнить:

при погружении в прорубь в зоне особого риска находятся люди с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

погружение в ледяную воду противопоказано при большинстве хронических болезней.

процедура не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям.

тем, кто не имеет противопоказаний к погружению в ледяную купель, все равно следует начать подготавливать организм заранее. Например, за несколько дней до Крещения можно начать принимать контрастный душ, спать с приоткрытым окном.

Празднование Крещения Господня начнется 18 января в 17:00 в храме Спаса Нерукотворного Образа в Котово с богослужения. После его окончания (ориентировочно в 19:00) священнослужители вместе с прихожанами пройдут Крестным ходом до купелей.

Для традиционных крещенских купаний на территории Котовского залива будет две купели — мужская и женская — с настилами и удобными сходами в воду, а также две теплые раздевалки.

Крещенские купания в Долгопрудном начнутся после окончания крестного хода 18 января и продолжатся до 19:00 19 января.

Все желающие смогут согреться бесплатным горячим чаем с выпечкой. Общественный порядок при проведении массового мероприятия будут обеспечивать сотрудники полиции, администрации, МЧС, ДНД, предусмотрено обязательное дежурство медиков.

Жителей Долгопрудного приглашают принять участие в праздновании Крещения Господня.

Православные христиане в середине января отмечают Крещение Господне. Погружения в прорубь — неотъемлемая традиция праздника. В 2025 году купания состоятся в ночь с 18 на 19 января, а также будут длиться весь день 19 числа.

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