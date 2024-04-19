Во время экоакции в Люберцах возвели две башни из старой электроники

В Центральном парке городского округа Люберцы состоялся фестиваль «Экобум», его участники построили две башни из старой электроники почти по 5 метров высотой, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Экомарафон традиционно проводится в рамках федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» фонда рационального природопользования, а также при поддержке регионального оператора «ЭкоЛайн».

«В Центральном парке провели масштабный экологический фестиваль «Люберецкий экобум». Все желающие смогли сдать макулатуру и отслужившую свой век электронику. Общими усилиями собрали более 3 т макулатуры и около 10 кубометров отработавших компонентов электроники. Все собранное вторичное сырье отправилось на переработку. В этом году из старой электроники построили две башни, одна 5 м 2 см, вторая — 4 м 90 см. В прошлом году башня была высотой 4 метра 75 сантиметров», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что подобные акции проходят в округе регулярно — весной и осенью.

Люберцы стабильно держатся в лидерах, в прошлом году в рамках экологического марафона общими усилиями удалось собрать почти 35 тонн макулатуры и порядка 30 т лома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.