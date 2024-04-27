Во время акции «День добрых дел» в Подмосковье высадили свыше 7,8 тыс деревьев

Акцию «День добрых дел» в парках Подмосковья провели 27 апреля. Во время акции высадили более 7,8 тыс. деревьев (из них почти 1 400 дубов, 2 863 елей, 3 006 лип и более 600 красных кленов). Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«Главные цели, которые были поставлены, выполнены. Высажено 7,8 тыс. деревьев и создали более 70 новых площадок семейного отдыха. В акции было задействовано 145 парков. Более 35 тыс. человек приняли в ней участие. Мы благодарим каждого, кто присоединился к акции в наших парках», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.



Перед высадкой были подготовлены ямы под размер корневища, засыпаны плодородным грунтом и тщательно пролиты. Всех участников обеспечили необходимым инвентарем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.