сегодня в 17:46

Во Власихе объявлен конкурс на реконструкцию центрального теплового пункта

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации ЦТП в г. о. Власиха, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение реконструкции ЦТП «Спортивный» по адресу: Московская область, г. о. Власиха (в т. ч. ПИР). Мощность котельной после проведения работ по реконструкции — 5,025 МВт.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Власиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.