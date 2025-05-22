Во Власихе к годовщине 80-летия Победы обустроили памятную аллею из туй
Фото - © Офис Сбербанка России на Цветном бульваре в Москве/Медиасток.рф
Во Власихе появилась новая памятная аллея. Сотрудники Сбера, местные волонтеры, активисты и администрация городского округа Власиха совместно высадили 16 декоративных туй, передает пресс-служба банка.
«Мы верим, что эта аллея станет не просто зеленым украшением города, а символом памяти. Туи, посаженные к юбилею Победы, будут напоминать о героизме наших предков. Это наш способ сохранить память не только в датах, но и в делах — живых, заметных и долговечных. Надеемся, деревья приживутся и долгие годы будут радовать жителей города», — сказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.
Также посадку деревьев прокомментировал волонтер Евгений Ворфоломеев.
«Это для меня не просто посадка деревьев, а возможность выразить благодарность нашим дедам и прадедам. Мы сажаем туи, чтобы сохранить память о людях, которые подарили нам мирное небо над головой. Эти деревья вырастут большими и красивыми, и каждый раз проходя мимо, я буду вспоминать тех, кому обязан жизнью», — уточнил он.