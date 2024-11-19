Во Владычном женском монастыре Серпухова прошла епархиальная конференция монашествующих

«Для нас это особенный день, ведь впервые все монашествующие собрались в одном месте и получают возможность напрямую пообщаться с нашим Владыкой. В отличие от настоятелей, простые братья и сестры редко имеют такую возможность. На этом собрании они могут задать вопросы на духовные темы и просто поговорить с ним», — рассказала настоятельница Владычнего монастыря игумения Алексия.

Ежегодная конференция всех монашествующих подольской епархии проходит в рамках епархиальных рождественских чтений.

На этой неделе в Серпухове начнутся X Рождественские образовательные чтения, открытием которых станет также Архиерейское Богослужение в храме Всех святых в пятницу, 22 ноября. Это мероприятие является одной из важных и добрых традиций нашего округа, и приятно, что в этом году его с нами разделит Владыка Аксий, — сказала заместитель главы г. о. Серпухов Татьяна Орлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.