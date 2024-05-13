Во «ВКонтакте» ко Дню города запустили конкурс «Петербург вдохновляет»

По случаю Дня города Смольный подготовил конкурс «Петербург вдохновляет». В его рамках пользователям «ВКонтакте» предложили опубликовать в Сети свои лучшие кадры Северной столицы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Участники могут выполнить работы в формате небольших вертикальных видео в VK Клипах или записей с фотографиями на личных страницах. Пост необходимо сопроводить хештегом #ПетербургВдохновляет.

Жители и гости мегаполиса могут рассказать, какие музеи или театры им запомнились больше всего, а также показать различные улицы и парки.

Заявки будут рассматриваться с 13 по 27 мая, а итоги подведут уже 28 мая. Эксперты выберут пять лучших проектов, которые разместят на уличных экранах и в пассажирском транспорте.

Также работы появятся на больших экранах во время праздничных событий — концерта «Классика на Дворцовой» и фестиваля «Петровские ассамблеи 3.2.1».