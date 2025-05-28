Во Фрязинском лесопарке организовали детский «Город профессий»

С самого утра начнётся активная программа. Уже в 11:00 на парковке лесопарка развернётся интерактивная площадка, где можно будет познакомиться с работой экстренных служб: посидеть в машине скорой помощи, пожарной машине и автомобиле ГАИ.

В 12:00 стартует бесплатная раздача мороженого возле сцены — успейте полакомиться! В это же время на центральной аллее начнёт работу ярмарка мастеров, где можно будет найти уникальные handmade-товары.

Любителей искусства ждёт выставка «Культурный код» от художницы Екатерины Вороны — она расположится у павильона администрации. Там же можно будет скоротать время за настольными играми.

На сцене с 12:00 до 14:30 пройдёт концерт «Открываем лето» с выступлениями творческих коллективов. Для самых юных гостей языковая студия Welcome подготовила анимационные программы — они стартуют в 12:30 возле администрации парка.

Завершится праздник небольшой анимационной программой на сцене в 14:30.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.