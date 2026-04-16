Во Фрязино медицинских работников обучили методам противодействия мошенникам

В медучреждении подмосковного наукограда Фрязино персоналу Щелковской больницы разъяснили, какими новыми способами сегодня пользуются телефонные и онлайн-мошенники. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Заместитель прокурора города Виктор Пигушин рассказал медикам, как преступники выуживают личную информацию и коды подтверждения из СМС-сообщений, в том числе ради получения доступа к порталу «Госуслуги».

Особенно часто злоумышленники в последнее время выдают себя за работников управляющих компаний или представителей иных коммунальных служб. Специалист подчеркнул, что нельзя терять бдительность при любом общении с незнакомцами по телефону или в мессенджерах.

Подобные профилактические беседы позволяют своевременно выявить обман. Чем больше человек осведомлен о преступных схемах, тем легче ему уберечь себя и своих родных.