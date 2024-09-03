Во Фрязине состоялось возложение цветов к мемориалу в День борьбы с терроризмом

В память о трагедии в Беслане заместитель главы г. о. Фрязино Юлия Шувалова, депутаты Совета депутатов, активисты Молодежного центра, волонтеры Подмосковья, учащиеся МБОО СОШ № 2 и молодогвардейцы возложили гвоздики к мемориалу «Живым и павшим» и отдали дань уважения невинным людям, погибшим от рук террористов, и всем тем, кто помогал в их освобождении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки во двор школы ворвались террористы, более 1200 человек оказались в заминированном здании. Жертвами стали 334 человека, из них 186 беззащитных детей, для которых этот день стал последним.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.