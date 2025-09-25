Во Фрязине реализуется уникальная просветительская программа для молодежи

Проект разработан совместными усилиями Ансамбля казачьей песни «Кладезь», сотрудников Структурного подразделения «Центр казачьей культуры» городского округа Фрязино и Щелковской центральной библиотеки.

Реализация программы стала возможной благодаря победе в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Основу проекта составляют два ключевых компонента:

Аутентичный фольклорный материал, собранный ансамблем «Кладезь» в экспедициях по малоизученным казачьим станицам, а также его современная обработка в жанре фолк-рок, что делает культурное наследие более близким и понятным для молодой аудитории.

Фундаментальная книжная база, включающая отраслевую, историческую и художественную литературу из фондов Щелковской центральной библиотеки.

Цели и задачи проекта

Главной целью программы является привлечение молодежи городских округов Фрязино и Щелково к изучению истории, традиций и культурного наследия казачества. Это будет осуществляться через серию просветительских литературно-музыкальных программ и самобытных концертов, направленных на формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей и чувства патриотизма.

Уникальность проекта и историческая связь с фрязинской землей

Особая значимость проекта подчеркивается его глубокой краеведческой составлятельностью. Городской округ Фрязино, известный прежде всего как ведущий центр отечественной науки, оказывается тесно связанным с историей российского казачества. Хотя Московская область не является традиционным местом компактного проживания казаков, исторические документы свидетельствуют об их активном участии в событиях на территории современных округов Фрязино и Щелково.

В частности, жители села Гребнево, исторически связанного с фрязинской землей, считают себя потомками гребенских казаков, которые, согласно преданиям, пришли с чудотворной иконой Гребенской на помощь Дмитрию Донскому.

Более поздние упоминания относятся к Отечественной войне 1812 года. Казачьи отряды действовали на Владимирской дороге, препятствуя фуражировкам неприятеля, что в значительной степени способствовало успеху русской армии. Известно, что сам Наполеон Бонапарт признавал огромную роль казаков в поражении его войск.

Таким образом, просветительская программа «Молодежь для молодежи о наследии предков» не только знакомит подрастающее поколение с общероссийской историей, но и открывает для него малоизвестные страницы прошлого родного города Фрязино и всего Щелковского края, укрепляя связь поколений и способствуя сохранению культурной памяти.

