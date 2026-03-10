Во Фрязине почтили память Юрия Гагарина в Звездном городке

В Звездном городке 9 марта прошла церемония возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину в честь 92-й годовщины со дня его рождения. В мероприятии приняли участие депутат совета депутатов Фрязина Дарья Смирнова, активисты «Молодой Гвардии» и представители молодежного парламента, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции возложили цветы к памятнику первому космонавту Земли и почтили его память минутой молчания. Они подчеркнули значение подвига Гагарина, который открыл эру пилотируемых космических полетов и стал символом научного прорыва страны.

«Юрий Гагарин стал символом мужества, силы духа и научного прогресса нашей страны. Его подвиг навсегда вошел в историю и продолжает вдохновлять новые поколения на достижения и открытия. Очень важно сохранять память о таких людях и передавать эту историю молодежи», — подчеркнула Дарья Смирнова.

Организаторы отметили, что выбор места не случаен: Звездный городок тесно связан с историей освоения космоса и подготовкой космонавтов. Для молодежи участие в церемонии стало возможностью прикоснуться к живой истории и отдать дань уважения человеку, чье имя навсегда вписано в мировую летопись.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.