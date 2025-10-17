Во Фрязине планируют благоустроить общественную территорию

сегодня в 18:53

В городе Фрязино планируется благоустройство общественной территории. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Фрязино.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городском округе Фрязино», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «выполнение работ по благоустройству общественной территории по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2».

Планируется в рамках проведения закупки благоустройство участка площадью ориентировочно 3,03 га.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.