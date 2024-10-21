Во Фрязине открыли новую детскую площадку

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев в торжественной обстановке открыл новую детскую игровую площадку, расположенную во дворе между домами 3А и 4А по улице Попова. Этот проект реализован в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На открытии площадки собрались жители, дети, ведь для них это особо значимое событие.

«Создание современных и безопасных игровых зон для детей — одна из приоритетных задач. Мы стремимся сделать наш город более удобным и уютным для семей с детьми. Эта площадка станет местом, где юные фрязинцы смогут весело проводить время, развиваться и общаться», — отметил Дмитрий Воробьев.

Площадка оборудована современными игровыми конструкциями, которые соответствуют всем стандартам безопасности. Теперь дети смогут наслаждаться активными играми на свежем воздухе, а родители — быть уверенными в их безопасности.

Глава наукограда поблагодарил всех, то принимал участие в реализации этого проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.