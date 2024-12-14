В Москве вырос спрос на шрамирование среди мужчин

Мужчины в возрасте от 25 лет стали часто обращаться за процедурой шрамирования, чтобы внешне казаться более брутальными. За последний год число желающих украсить лицо шрамом выросло на 20%, сообщает SHOT .

Процедура шрамирования в России существует уже 15 лет, но популярность ее набирает обороты в последние два года. При этом мужчины предпочитают скрывать истинную причину, откуда на их лице шрам. Чаще всего они выбирают шрамы, имитированные под настоящую травму: порез или пулевое ранение, реже — какой-либо узор.

Стоимость шрамирования начинается от 10 тысяч рублей. За 1 сантиметр пореза в среднем мастера по Москве берут от 2,5 тыс. рублей.

Стоит отметить, что не всем клиентам могут сделать шрамирование. Если желающий украсить тело таким способом не предоставит мастеру справку о психическом здоровье, а также отрицательный тест на ВИЧ, ему могут отказать в услуге.

Шрамирование также может оказать негативное влияние на здоровье. Например, если мастер случайно заденет лицевой нерв при порезе, то клиент может получить нарушение мимики.