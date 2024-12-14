Стая собак держит в страхе жителей Хабаровского края
Фото - © Unsplash.com
В Монгохто Хабаровского края стая собак напала на детей, одна из девочек пострадала. Момент нападения бездомных животных на школьников сняла жительница многоэтажки, пишет РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, что происходящее на улице женщина снимает с верхнего этажа многоквартирного дома. Под окнами многоэтажки стоит группа из пяти школьников, предположительно, двух девочек и трех мальчиков.
Двое школьников стояли в стороне. По позам детей можно предположить, что один ребенок утешает другого, а трое других ребят кричат и отгоняют собак снежками. В какой-то момент собаки разбегаются в стороны, но спустя несколько секунд повторяют попытку напасть на юных жителей поселка.
По данным СМИ, в результате нападения стаи собак пострадала девочка. Очевидцы сообщают, что несовершеннолетние шли мимо стаи и не обращали на нее внимания, пока собаки первыми не напали. Местный следственный комитет уже инициировал проверку по факту случившегося.