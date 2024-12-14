Стая собак держит в страхе жителей Хабаровского края

В Монгохто Хабаровского края стая собак напала на детей, одна из девочек пострадала. Момент нападения бездомных животных на школьников сняла жительница многоэтажки, пишет РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что происходящее на улице женщина снимает с верхнего этажа многоквартирного дома. Под окнами многоэтажки стоит группа из пяти школьников, предположительно, двух девочек и трех мальчиков.

Двое школьников стояли в стороне. По позам детей можно предположить, что один ребенок утешает другого, а трое других ребят кричат и отгоняют собак снежками. В какой-то момент собаки разбегаются в стороны, но спустя несколько секунд повторяют попытку напасть на юных жителей поселка.

По данным СМИ, в результате нападения стаи собак пострадала девочка. Очевидцы сообщают, что несовершеннолетние шли мимо стаи и не обращали на нее внимания, пока собаки первыми не напали. Местный следственный комитет уже инициировал проверку по факту случившегося.