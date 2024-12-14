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Выдача ипотечных займов в России упадет до 40% уже в январе 2025 года

С начала 2025 года в России начнет действовать новый стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, из-за чего уже с января может упасть выдача таких займов на 40%, об этом рассказал директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин, пишет газета «Известия» .

Эксперт Денис Жалнин прогнозирует серьезные изменения на рынке жилищного кредитования. В случае повышения ключевой ставки ЦБ в декабре потенциальным покупателям останется лишь два пути решения квартирного вопроса: либо приобретение недвижимости за собственные средства, либо оформление семейной ипотеки.

Кредитные организации уже начали ужесточать условия выдачи займов. Так, для получения стандартной ипотеки теперь требуется внести более половины стоимости жилья вместо прежних 15–20%.

Кроме того, банки сворачивают популярные программы с упрощенным оформлением и сниженными ставками, включая траншевые кредиты, которые пользовались большим спросом в последнее время.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, на какой срок не выгодно оформлять ипотеку. Это связано переплатами по такому займу.