Экономист рассказал, на какой срок невыгодно брать ипотеку

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что граждане России, которые берут ипотечные кредиты на срок 25 лет и более, платят втрое больше по сравнению с заемщиками, которые оформляют ипотеку на 10 лет при действующих процентных ставках, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, если заемщик оформит ипотеку на сумму 12 миллионов рублей под действующую ставку приблизительно 30%, то в течение 10 лет он переплатит около 25,96 миллиона рублей. За 20 лет эта сумма вырастет до 60,19 миллиона рублей, а при сроке в 25,25 лет (то есть 303 месяца) переплата составит уже 78,95 миллиона рублей. Увеличение срока кредита на 63 месяца приведет к дополнительной переплате в 18,5 миллиона рублей. Если сопоставить это с 10-летним сроком, окажется, что переплата выросла в три раза. При таких обстоятельствах брать кредит на 303 месяца оказывается крайне неблагоприятно: в итоге выгода полностью отсутствует.

«Оформление ипотечного кредита на срок выше 20 лет — это не экономия, а переплата. В части соотношения с инфляцией, она, конечно, сокращает реальную стоимость ипотеки, но выступить фактором формирования выгоды может только в том случае, если ставка, по которой будет предоставлен ипотечный кредит, окажется ниже фиксируемой инфляции», — добавил Балынин.

По его мнению, при ипотечной ставке в 30% и выше, а также инфляции на уровне 7-8% говорить о какой-либо выгоде для заемщика невозможно.