сегодня в 19:42

NYT: Украина отложила подписание с США соглашения о добыче полезных ископаемых

Правительство Украины отложило подписание с Соединенными Штатами соглашения о совместной работе в сфере добычи и переработке полезных ископаемых. Его снова рассмотрят после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников обоих государств, сообщает Lenta .

Украина хочет заполучить поддержку следующих американских властей в борьбе с РФ. Поэтому в Киеве считают, что подписание соглашения должно быть достижением, которое припишут администрации Трампа.

Запасы ключевых минералов, хранящихся в недрах Украины, оцениваются в 11,5 трлн долларов.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп хочет прекратить огонь в первые сутки после инаугурации. Она произойдет 20 января 2025 года.