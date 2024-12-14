NYT: Украина отложила подписание с США соглашения о добыче полезных ископаемых
Правительство Украины отложило подписание с Соединенными Штатами соглашения о совместной работе в сфере добычи и переработке полезных ископаемых. Его снова рассмотрят после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников обоих государств, сообщает Lenta.
Украина хочет заполучить поддержку следующих американских властей в борьбе с РФ. Поэтому в Киеве считают, что подписание соглашения должно быть достижением, которое припишут администрации Трампа.
Запасы ключевых минералов, хранящихся в недрах Украины, оцениваются в 11,5 трлн долларов.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп хочет прекратить огонь в первые сутки после инаугурации. Она произойдет 20 января 2025 года.