Во Франции выпустили почтовую марку с запахом багета

Всего сделано 594 тыс. необычных марок, цена составляет 1,96 евро за штуку.

В марку встроена специальная капсула, которая активирует запах свежеиспеченного хлеба, если потереть наклейку.

Багет — национальный французский хлеб с изумительной хрустящей корочкой. Французский багет входит в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В Париже ежедневно отпекают около 500 тыс. багетов. За год на всей территории Франции выпекают и съедают более 10 млрд багетов. Это означает, что в среднем на одного человека приходится по багету на два дня.