Во Дворце творчества детей и молодежи Серпухова открыт новый театральный сезон

Для зрителей 20 талантливых юношей и девушек разных возрастов зажгли сцену яркими номерами, которые стали настоящим источником вдохновения. В программе — изящество актерского мастерства и пластики, оригинальные музыкальные пародии, захватывающая работа на полотнах и воздушная акробатика, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Образцовый детско-юношеский музыкально-драматический театр-студия «Абсурд» вновь подтвердил звание коллектива, где творческая энергия и профессионализм идут рука об руку. Особая благодарность хореографу Скуридиной Александре за постановку эффектных и выразительных танцевальных номеров, наполнивших атмосферу легкостью и тонкой художественной пластикой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.