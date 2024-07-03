Во Дворце культуры «Видное» состоялся выпускной учеников колледжа «Московия»

В Ленинском городском округе в ДК «Видное» прошел выпускной для учеников колледжа «Московия». Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Я очень счастлива, я благодарна каждому преподавателю за такой труд, за вложение в каждого из нас», — поделилась выпускница профессионального колледжа «Московия».

Выпускники колледжа «Московия» обучались по направлению «Логистика», одна из ведущих специальностей — «Организация перевозок и управление на транспорте». У каждого студента профессионального колледжа «Московия» было представление о выбранной специальности, ведь со дня поступления учащихся начали знакомить с направлениями, а также приглашать на экскурсии по предприятиям.

«Совместно с предприятиями мы организовываем экскурсии для студентов-первокурсников. Это помогает ребятам уже на первом курсе понять, чем они хотят заниматься в дальнейшем, где пройти практику и, наконец, трудоустроиться», — сказал старший мастер структурного-подразделения профессионального колледжа «Московия» Вячеслав Тихонов.

Более 30 учеников колледжа стали обладателями красных дипломов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.