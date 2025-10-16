Во дворах Дубны привели в порядок зеленые насаждения в рамках благоустройства

Во дворах Дубны, где в этом году проводят комплексное благоустройство, привели в порядок зеленые насаждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Еще во время обсуждения будущих преобразований жители указали несколько опасных деревьев, их выпилили, а остальные — кронировали, чтобы выглядели эстетично. Во дворах домов 6,7 и 7А на улице Сахарова и домов 15, 17 и 19 на улице Мичурина также проредили кусты и избавили деревья от прикорневой поросли.

«Прикорневая поросль вырастает очень быстро, забирает на себя много питания и влаги, в итоге дерево и начинает гибнуть. Во избежание этого мы убираем поросль. Эти деревья уже довольно-таки возрастные, в основном, здесь липа и канадский клен, очень красивые в эту пору. За их состоянием нужно следить», — объяснил важность мер Владимир Негей, заместитель директора МБУ «Чистый город».

Ранее бригада привела в порядок деревья во дворе домов 15, 17 и 19 на улице Мичурина — там тоже продолжается комплексное благоустройство. В обоих дворах на следующей неделе планируют перейти к укладке асфальта на парковке и в проездах: уже срезано старое покрытие, установлен бордюрный камень.

«В этом году у нас беспрецедентное количество дворов, в которых проводим благоустройство. Мы устанавливаем детские площадки, велосипедные парковки, обновляем асфальтное покрытие. По максимуму учитываем пожелания жителей: советовались и обсуждали благоустройство еще зимой, когда только планировали работы. В следующем году обязательно продолжим эту работу и сделаем дворы наукограда комфортнее и уютнее», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.