Во ДК на территории Орехово-Зуева открылась новая детская игровая комната

Во Дворце культуры деревни Демихово Орехово-Зуевского городского округа 22 ноября открылась новая детская игровая комната. Теперь здесь появилось уютное место для детских игр и веселого времяпрепровождения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первыми гостями стали дети участников специальной военной операции и семьи льготных категорий. Для них устроили настоящий праздник: анимацию, танцы, игры и вкусные угощения.

Комната рассчитана на ребят от 3 до 6 лет, одновременно здесь могут играть до 15 детей.

Работает пространство с 10:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что В Орехово-Зуевском округе планируют открыть дополнительные ясельные группы для малышей от 6 месяцев до 1 года. Первая такая группа действует с сентября 2025 года в дошкольном отделении (корпус 7) МОУ лицей города Орехово-Зуево. Скоро откроют ясельную группу в отделении лицея на ул. Бирюкова, а также создадут такие же условия для родителей в Дрезне, в городе Ликино-Дулёво и в деревне Давыдово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.