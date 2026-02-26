«Внутренняя обида к власти»: местный житель отказался подвезти Гладкова

Он возвращался из командировки, когда его поезд сломался недалеко от Белгорода. Губернатор вышел и попытался найти транспорт, чтобы проехать около 600–700 метров до железнодорожного переезда, где его уже ждала машина, присланная главой Яковлевского округа. Он обратился к местному жителю, но получил отказ.

«Сказал о том, что машина на двоих с дочерью, я так понимаю, что излишняя эксплуатация — она тоже может повредить собственному имуществу. Согласен с этим, потому что машина куплена на собственные средства, и кто, как не хозяин, должен о ней позаботиться. Но, если честно, мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной, поэтому обязательно Олега Александровича попрошу съездить и поговорить, в чем обида», — поделился Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что если есть проблемы, то их постараются обязательно решить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.