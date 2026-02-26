«Внутренняя обида к власти»: местный житель отказался подвезти Гладкова
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Главу Белгородской области Вячеслава Гладкова отказался подвозить местный житель. Об этом рассказал сам губернатор.
Он возвращался из командировки, когда его поезд сломался недалеко от Белгорода. Губернатор вышел и попытался найти транспорт, чтобы проехать около 600–700 метров до железнодорожного переезда, где его уже ждала машина, присланная главой Яковлевского округа. Он обратился к местному жителю, но получил отказ.
«Сказал о том, что машина на двоих с дочерью, я так понимаю, что излишняя эксплуатация — она тоже может повредить собственному имуществу. Согласен с этим, потому что машина куплена на собственные средства, и кто, как не хозяин, должен о ней позаботиться. Но, если честно, мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной, поэтому обязательно Олега Александровича попрошу съездить и поговорить, в чем обида», — поделился Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что если есть проблемы, то их постараются обязательно решить.
