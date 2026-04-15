Внук за 5 тыс: россияне могут отправить детей к «бабушке» на каникулы в Карелию

Жительница Карелии предлагает всем желающим отправить свои детей в деревню на каникулы. Стоимость услуги составляет 5 тыс. рублей в сутки. Соответствующее объявление появилось на известной онлайн-платформе.

«Привет! Меня зовут Елена и мне 50 лет! Так как мои дети еще внуками меня нe наградили, приглашаю вашиx детей ко мне на каникулы», — говорится в сообщении.

В стоимость услуги «бабушка на каникулы» входит: пятиразовое питание фермерскими продуктами, уход, прогулки и веселое времяпрепровождение.

По словам Елены, поселок Деревянное расположен на берегу Онежского зера. Здесь есть детские площадки, стадион с искусственным покрытием, песчаный мелководный пляж, ферма и многое другое. Кроме того, имеется личный автомобиль марки Lexus, на котором при необходимости можно «доехать куда угодно».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.