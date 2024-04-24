Уралец рассказал, как спасал оказавшуюся взаперти на балконе пенсионерку

В Екатеринбурге бывший промышленный альпинист по воле случая оказался в доме, на одном из балконов которого была заперта пенсионерка. Мужчина бросился на помощь женщине и, по его словам, действовал без раздумий, сообщает RT .

Ситуация произошла, когда внук случайно закрыл бабушку на балконе. В том же здании, как оказалось, работал главный инженер управляющий компании, имевший опыт промальпинизма.

«Я не мог слышать плач ребенка. Я видел в окно, как он не отходил от бабушки, смотрел на нее и рыдал», — вспомнил мужчина.

Входную дверь в квартиру пожилой женщины решили не вскрывать, чтобы не пугать ребенка. По словам мужчины, ему удалось пробраться на балкон к пенсионерке только с третьей попытки. Мужчина отметил, что он выдавил окно квартиры женщины с помощью отвертки, проник в квартиру и открыл дверь на балкон изнутри.

Женщину удалось освободить, в результате инцидента никто не пострадал.