Внимательность и базовые знания: как распознать вредоносное вложение

Киберугрозы стали неотъемлемой частью повседневной жизни пользователей. Особое место среди них занимают вредоносные вложения — файлы, которые маскируются под безобидные документы, но при открытии заражают устройства пользователей вирусами, троянами или шпионскими программами. Внимательность и базовые знания о признаках вредоносных вложений — ключ к защите данных, рассказал РИАМО руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

Признаки мошеннического вложения

Неожиданное получение письма или сообщения с прикрепленным файлом. Если пришло вложение от неизвестного отправителя или от знакомого, который обычно не отправляет, например, документы — это первый тревожный звонок. Даже если письмо выглядит правдоподобно, рекомендуется перепроверить его подлинность по другому каналу связи. Для этого нужно связаться с отправителем и уточнить, он ли отправил письмо или сообщение.

Непознанный отправитель. Мошенники часто пытаются копировать или искажать легитимные адреса и аккаунты. Обязательно нужно проверять контакт, прежде чем открывать вложения.

Подозрительное расширение файла. Наиболее опасны вложения с расширениями .exe, .scr, .bat, .js, архивы .zip и .rar, которые могут скрывать вредоносные исполняемые файлы внутри. Особенно настораживает двойное расширение вида: invoice.pdf.exe.

«Также к популярным мошенническим форматам относятся PDF и DOCX. Однако актуальны они сегодня только при спам-рассылках, поскольку многие пользователи научились различать угрозы, связанные с ними. Киберпреступникам стало невыгодно тратить ресурсы и время на такие виды мошенничества», — отметил Моряков.

Требование включить антивирусы. Вредоносные документы нередко требуют включения программы для проверки файлов, аргументируя это тем, что лишь так «содержимое файла будет корректно отображено». Это классический прием злоумышленников, который позволяет запустить вредоносный код на устройстве пользователя.

Неожиданные инструкции и предложения. Если к файлу прилагаются настойчивые указания — например, просят срочно его открыть, «уточнить детали» или «подтвердить сведения», это часто свидетельствует о попытке социальной инженерии.

«Под социальной инженерией понимают манипулятивные методы воздействия, с помощью которых злоумышленники обманывают людей, чтобы получить доступ к их личным данным или системам. В отличие от классических хакерских атак, основанных на технических уязвимостях, эти подходы эксплуатируют человеческую психологию и доверчивость», — добавил эксперт.

Это также относится к неожиданным сообщениям с заманчивыми предложениями: если текст вызывает подозрения или обещает что-то слишком хорошее (например, выигрыш приза), велика вероятность мошенничества.

Ошибки и несоответствия в тексте письма. Грамматические ошибки, странные формулировки, нехарактерный стиль общения — все это косвенно указывает на фишинговую рассылку с вредоносным вложением. Например, мошенники могут заменять «о» на «0» и т. п. Это же относится к названиям вложенных файлов.

Как защитить данные?

Нельзя открывать вложения без проверки. Даже если письмо выглядит официально, лучше перепроверить информацию у отправителя.

Использовать антивирусное ПО с функцией сканирования вложений. Современные решения умеют проверять файлы в реальном времени.

Обновлять программы и ОС. Многие вредоносные вложения используют уязвимости устаревшего ПО.

Не переходить по подозрительным ссылкам в файлах и не предоставлять личную информацию (паспортные данные, номера банковских карт).

«Вредоносные вложения остаются одним из самых популярных и эффективных инструментов киберпреступников. Однако базовая цифровая грамотность, внимание к деталям и соблюдение простых правил безопасности способны свести риски к минимуму. Помните: безопасность ваших данных начинается с вас самих», — заключил специалист.