«Внимание!»: в Подмосковье в среду проверят систему оповещения населения

В Московской области состоится комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Она пройдет 1 октября с 10:30 до 12:00, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Подмосковья.

В это время будут включены электросирены, до населения доведут сигнал оповещения «Внимание всем!». В 10:43 по радио и телевидению передадут информацию: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Также информация о проведении проверки будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

По звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» в системе гражданской обороны нужно включить телевизоры на федеральных каналах (Первый канал, «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Матч ТВ», ОТР, «ТВ Центр») и канале областного вещания «Телеканал 360 Новости». Радио необходимо настроить на «Вести FM», «Радио России» или «Маяк».

Жителям Подмосковья советуют заранее установить на телефоны приложение «МЧС России» и «112 МО», чтобы своевременно получать сообщения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.

