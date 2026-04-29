Подмосковное УФАС возбудило дело из-за спам-рассылки

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении компании после жалобы на рекламные письма без согласия адресата, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление обратился житель с жалобой на электронные письма с рекламой услуг по перевозке. По его данным, сообщения поступали без предварительного согласия на получение рекламы.

Антимонопольное ведомство проверило обращение и возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без согласия адресата.

Если вину хозяйствующего субъекта установят, компании может грозить штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

