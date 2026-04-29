УФАС по Подмосковью возбудило дело против «Агроторга»

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Агроторг» после жалобы на рекламные письма без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление обратилось физическое лицо, которое сообщило, что на электронную почту поступали письма с рекламой продуктов с признаками нарушения закона.

По итогам проверки Московское областное УФАС возбудило дело в отношении ООО «Агроторг». Компанию подозревают в нарушении части 1 статьи 18 Закона «О рекламе» — распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата.

Если вину общества установят, организации грозит административный штраф по статье 14.3 КоАП РФ.

